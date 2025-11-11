Собянин объявил о начале строительства нового комплекса НИИ имени Склифосовского

Анастасия Федорова
В рамках проекта будут созданы максимально комфортные условия как для пациентов, так и для сотрудников медицинского учреждения.

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

На Большой Сухаревской площади в Москве началось строительство нового комплекса НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

После завершения работ возможности НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского значительно расширятся — существенно повысится качество как экстренной, так и плановой медицинской помощи.

В рамках проекта будут созданы максимально комфортные условия как для пациентов, так и для сотрудников медицинского учреждения. Новый комплекс оснастят современным оборудованием, соответствующим передовым мировым стандартам.

Планируется, что новый корпус будет состоять из пяти соединенных между собой башен. Они будут объединены с основным зданием института и другими корпусами при помощи подземных и надземных переходов. Такое решение позволит разместить профильные отделения на одном уровне, а также обеспечить наличие реанимационной поддержки при каждом палатном отделении.

Центральной частью комплекса станут 27 высокотехнологичных операционных, включая общепрофильные, нейрохирургические, травматологические и трансплантологические залы.

