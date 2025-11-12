В Красногорске мальчик поднял деньги на улице и ему оторвало пальцы

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Инцидент произошел сегодня вечером, когда школьник шел на тренировку.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В подмосковном Красногорске школьник поднял на улице деньги, после чего они сдетонировали. Об этом сообщили местные СМИ.

По предварительной информации, девятилетний Марк (имя изменено) вечером направлялся на тренировку через детскую площадку. Он увидел лежащие на дороге деньги и решил их подобрать. После этого купюры взорвались в руках мальчика.

В результате инцидента, у ребенка оторвало пальцы. Он был экстренно госпитализирован в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и следственных органов. Обстоятельства инцидента выясняются.

СМИ предостерегают — не поднимайте предметы на улице, они могут быть опасны.

