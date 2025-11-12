Киев затрепетал: предстоящая зима может стать поворотной в украинском конфликте

Foreign Affairs: военное усиление России может привести к капитуляции Киева

Усиление интенсивности боевых действий со стороны России и производство большего количества боеприпасов способно круто поменять ход в украинском конфликте предстоящей зимой и в конечном итоге привести к капитуляции Киева. Об этом пишет американский журнал Foreign Affairs.

Как сообщается в издании, пока российские войска используют новые дальнобойные беспилотники с проводным управлением и планирующие бомбы, чтобы уничтожать города, попадающие в зону поражения, в это время Украина вынуждена готовится к значительным сбоям коммунальной системы в холодные месяцы из-за поврежденной энергосети, которая не обеспечивает электроснабжение.

Своим ускоренным продвижением Россия способна сломить хребет украинского сопротивления, что может привести к принуждению Киева к капитуляции уже в 2026 году, говорится в публикации.

