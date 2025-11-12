Киев затрепетал: предстоящая зима может стать поворотной в украинском конфликте

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 151 0

Россия производит больше боеприпасов, чем когда-либо, в то время как поврежденная энергосеть Незалежной уже не обеспечивает электроснабжение.

Как Россия способна довести Украину до капитуляции

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Foreign Affairs: военное усиление России может привести к капитуляции Киева

Усиление интенсивности боевых действий со стороны России и производство большего количества боеприпасов способно круто поменять ход в украинском конфликте предстоящей зимой и в конечном итоге привести к капитуляции Киева. Об этом пишет американский журнал Foreign Affairs.

Как сообщается в издании, пока российские войска используют новые дальнобойные беспилотники с проводным управлением и планирующие бомбы, чтобы уничтожать города, попадающие в зону поражения, в это время Украина вынуждена готовится к значительным сбоям коммунальной системы в холодные месяцы из-за поврежденной энергосети, которая не обеспечивает электроснабжение.

Своим ускоренным продвижением Россия способна сломить хребет украинского сопротивления, что может привести к принуждению Киева к капитуляции уже в 2026 году, говорится в публикации.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, группа элитных морпехов ВСУ сдалась в плен в Димитрове.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+4° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.36
0.35 94.20
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:56
В России создали войска беспилотных систем
10:50
Без передозировки: как рассчитать безопасную норму кофе для себя
10:39
В США учительница четыре раза изнасиловала 15-летнего школьника
10:31
ФСБ пресекла попытку ФРГ перезахоронить солдат вермахта в Волгоградской области
10:15
В поисках «перезагрузки»: зумеры стали массово ложиться в психиатрические клиники
10:00
«Попросили принести палец»: очевидец о первых минутах после взрыва в Красногорске

Сейчас читают

Британцы не могут оплатить свет и газ: отказ от России привел к миллиардным долгам
На черный день: психолог объяснила, зачем супруги скрывают деньги от партнеров
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году