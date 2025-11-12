Оборона посыпалась: группа элитных морпехов ВСУ сдалась в плен в Димитрове

Украинский гарнизон оказался в полной изоляции.

Спецоперация

Самые тяжелые бои сейчас в районе Красноармейска. Там наши идут в наступление. а боевики сдаются в плен целыми подразделениями. Получив в свое распоряжение радиопереговоры ВСУ, военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин сделал вывод, почему сыпется оборона националистов.

На снятых в зоне спецоперации кадрах группа сдающихся солдат ВСУ: руки подняты вверх, идут друг за другом в темное время суток — меры предосторожности нужно соблюдать, иначе уничтожат свои же. Видно, что выносят и раненых. Сдаться решили после того, как поняли: положение гарнизона ВСУ в городах Красноармейск и полностью окруженном Димитрове, которые в Незалежной продолжают называть Покровск и Мирноград, ухудшается буквально с каждым часом.

Перед сдачей в плен окруженные использовали последнюю оставшуюся технику, которая все это время была спрятана в гараже и капонирах, и попытались прорваться сквозь нашу зону контроля практически посреди белого дня, что на этом участке фронта фактически равно самоубийству. Вся территория под полным контролем наших расчетов FPV-дронов.

«Снаряженный БПЛА отправляется на позицию для запуска, считанные минуты остаются», — рассказал Сафиулин.

Наша разведка фиксирует не только передвижения, но и переговоры украинских солдат со своим командованием:

— Тайфун, Тайфун Пифагору, на связь.

— Пифагор, я Тайфун

— Слышишь, ****, если не будет тяжелого (снабжения), до луны, до луны, то я «по-серому» завтра уйду «путешествовать».

Судя по обрывкам перехвата, разговор идет между представителями ВСУ в окружении и их штабе уже за пределами зоны активных боевых действий. Понимание явно отсутствует, одни откровенно врут другим, что снабжение вот-вот появится.

«Ни я, ни остальная команда с голода тут умирать не собираемся. Ни от голода, ни от жажды. Воды нет уже сколько? А за неделю съели 400 граммов конфет», — жалуются боевики.

При этом у солдат ВСУ есть шанс выжить, если сдаться в плен. И условия они точно знают. Листовки с инструкциями для них сбрасывают каждый день.

В итоге сопротивление прекратили 25 представителей 38-й бригады морской пехоты ВСУ.

«Сдались у полон, у нас буквально закончилась провизия. Ни подмоги, ни боекомплектов. Эвакуация не производилась нашим командованием. Командование свалило от нас, мы были одни… У нас много погибших», — рассказали военнопленные ВСУ.

Фактически — это элита, которая, оставшись в полном окружении и без поддержки, была вынуждена сдаваться в плен.

«Уже и с голоду на нервах… Мы подумали, что нас просто кинули. Командование сказало нам не отступать. Город был окружен. Получается, все мы были в окружении», — заявили военнопленные.

При этом сами командиры покинули территорию Димитрова и находятся на удалении от основных сил. Вероятно, групп, которые предпочтут сдаться в плен, в ближайшее время станет еще больше. Судьба гарнизона ВСУ предрешена.

Спецоперация
