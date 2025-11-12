Пострадавшему в Красногорске ребенку частично ампутировали пальцы

Врачи частично ампутировали пальцы десятилетнему мальчику, у которого в руках взорвалось взрывное устройство, замаскированное под сверток купюр в Красногорске. Об этом сообщила детский омбудсмен Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Она добавила, что ребенок находится в тяжелом состоянии.

До десяти грамм взрывчатки в тротиловом эквиваленте, предположительно, было в устройстве, которое разорвало мальчику кисть в подмосковном Красногорске.

Ранее десятилетний мальчик, проходя вдоль жилого дома в Красногорске, поднял с земли взрывное устройство — оно было замаскировано под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой денежной купюрой. После этого произошла детонация. Ребенок получил травмы.

Криминалисты и следователи осмотрели место происшествия и назначили взрывотехническую, молекулярно-генетическую и дактилоскопическую экспертизы.

