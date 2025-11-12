Дачи в Подмосковье и коллекция авто: как поделят многомиллионное наследство Владимира Симонова

Наследникам Владимира Симонова достанется недвижимость и автопарк

Актер театра и кино Владимир Симонов, скончавшийся 8 ноября в возрасте 68 лет, оставил своим наследникам значительное состояние. Об этом сообщает MK.ru.

Главным местом жительства артиста была просторная квартира на Смоленской улице в Москве, расположенная в историческом доме. Когда-то это были две коммунальные квартиры, позже объединенные в одно большое жилье. Рядом находились гостиница «Золотое кольцо» и здание Министерства иностранных дел, что позволяло Симонову пешком добираться до театра.

По данным издания, ранее у актера также была квартира в районе Чистых прудов. В этом доме Владимир жил с матерью и супругой, однако после развода недвижимость осталась бывшей жене.

Кроме того, у Симонова имелись два загородных дома в Красногорске. Один из них приносил доход.

«Точно знаю, что одну из этих дач активно сдавала одно время знакомая Владимира, выпускница ГИТИСа. Дача тоже приносила доход», — рассказал собеседник МК.

Автопарк актера включал несколько дорогих, но не люксовых машин. Среди них были раритетные автомобили, к которым Симонов относился с особым трепетом.

Поскольку завещание не было оформлено, имущество будет разделено между наследниками первой очереди — супругой Яной (при наличии официального брака) и четырьмя детьми актера. По словам знакомых семьи, конфликтов из-за раздела наследства не ожидается, так как между детьми артиста сохраняются теплые отношения.

