В России создали войска беспилотных систем

|
Мария Гоманюк
Уже сформированы штатные полки и другие подразделения.

Что известно о бойсках беспилотных систем в России

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Войска беспилотных систем создали в Вооруженных силах (ВС) России. Об этом рассказал заместитель начальника нового рода войск, полковник Сергей Иштуганов в беседе с изданием KP.RU.

При этом он отметил, что в настоящий момент определена структура нового рода войск, а также назначен начальник войск беспилотных систем. Помимо этого, уже созданы органы военного управления на всех уровнях.

«Сформированы штатные полки и другие подразделения», — добавил Иштуганов.

Полковник подчеркнул, что боевая работа беспилотных подразделений ведется по единому плану, который утвержден. Она происходит на уровне взаимодействия с другими подразделениями группировок войск.

До этого, в июне 2025 года, президент РФ Владимир Путин заявлял, что на территории России создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск, поэтому необходимо обеспечить их максимально оперативное и эффективное развертывание и развитие. Глава государства добавлял, что благодаря операторам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ликвидируется до половины техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, писал 5-tv.ru, ВС РФ освободили Новоуспеновское в Запорожской области.

