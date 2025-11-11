Российская армия освободила Новоуспеновское в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что также полностью освобождена восточная часть Купянска.

В Красноармейске ВС РФ ведут наступательные действия в северо-западных и восточных кварталах, за сутки освобождены 256 зданий, также сообщили в ведомстве.

ВСУ потеряли порядка 1 255 боевиков за сутки в результате действий российских группировок.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

