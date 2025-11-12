Собянин: в Царицыне будет реализован проект комплексного развития территорий

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 40 0

Здесь возведут современные жилые комплексы для реализации программы реновации.

проект комплексного развития территорий в Царицыне

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии двух участков городской территории общей площадью 0,81 гектара в районе Царицыно. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Реорганизуемые участки расположены по адресу: улица Веселая, владение 33. Сейчас на их территории находятся склады и другие устаревшие объекты.

Градостроительный потенциал участков составляет около 30 тысяч квадратных метров недвижимости, что позволит возвести современные жилые комплексы для реализации программы реновации. Также запланировано благоустройство территории и организация улично-дорожной сети.

По состоянию на 11 ноября 2025 года Правительством Москвы одобрены и находятся в стадии реализации 142 проекта комплексного развития территорий общей площадью около 1,5 тысячи гектаров, в рамках которых планируется возвести свыше 30 миллионов квадратных метров недвижимости. В результате будет создано около 348 тысяч рабочих мест.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 

+4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.36
0.35 94.20
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:50
Мокрый снег в Москве обещают уже в эти выходные
19:46
Впервые в истории созданная ИИ песня возглавила чарт Billboard
19:41
На участие в социальной премии «Мы вместе» подали более 50 тысяч заявок
19:33
Королевский размах: пассажирку в Пулково встретили на карете
19:27
Марк Богатырев ответил на слухи о разводе с Татьяной Арнтгольц
19:24
«Едем на кладбище»: в Самарской области пассажирка угрожала таксисту мачете из-за музыки

Сейчас читают

Британцы не могут оплатить свет и газ: отказ от России привел к миллиардным долгам
Токаев пригласил Путина посетить Казахстан в следующем году
«Человек эстетики»: Юлия Рутберг отметила талант и одаренность Владимира Симонова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году