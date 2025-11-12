«Не спорьте со своей биологией»: почему люди просыпаются в три часа ночи

|
Диана Кулманакова
Эксперт дал советы, как справиться с этой проблемой.

Нормально ли просыпаться посреди ночи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Нейробиолог Хуберман: многие люди просыпаются в три часа ночи

Просыпаетесь в три часа ночи и не можете снова уснуть? По словам нейробиолога Эндрю Хубермана, у этого есть вполне логичное объяснение, передает Mirror.

Проблемы со сном — одна из самых распространенных жалоб: каждый третий человек сталкивается с ними хотя бы раз в жизни. Недосып не только делает нас раздражительными и вялыми, но и со временем может повлиять на физическое здоровье.

Нейробиолог объяснил, что частое пробуждение в три-четыре часа утра чаще всего связано с колебаниями мелатонина — гормона, который регулирует наш циркадный ритм, связанный со сменой дня и ночи.

«Многие люди просыпаются в три или четыре часа утра и не могут снова заснуть. Скорее всего, это происходит потому, что уровень мелатонина в это время естественно падает», — рассказал эксперт.

По его словам, причина может быть в слишком позднем отходе ко сну. Если вы ложитесь в 23:00 или позже, ваш внутренний биологический будильник может срабатывать раньше, чем нужно.

«Некоторым людям просто стоит ложиться спать в 20:30 и просыпаться в 3:30 или 4 утра. Людям не нравится это слышать, но такова их физиология», — добавил он.

Хуберман советует не бороться с биоритмами, а подстроиться под них. Чтобы восстановить нормальный цикл сна, он рекомендует:

  • ложиться спать хотя бы на час раньше;
  • утром как можно раньше выходить на солнечный свет;
  • вечером приглушать освещение и избегать экранов;
  • не пытаться «перепрограммировать» свой организм силой воли.

«Если вы устали просыпаться в три часа ночи — не спорьте со своей биологией, работайте с ней», — подытожил ученый.

Специалисты советуют обратиться к врачу, если:

  • смена режима сна не помогает;
  • проблемы длятся более трех месяцев;
  • бессонница влияет на повседневную жизнь.

