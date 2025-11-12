Токаев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент Казахстана находится в Москве с государственным визитом.
Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев
В Москве с государственным визитом находится президент Казахстана. Касым-Жомарт Токаев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. В церемонии по традиции участвовала рота почетного караула.
К венку прикрепили ленту в цветах казахстанского флага.
Ранее 5-tv.ru писал, что Касым-Жомарт Токаев заявил об особом значении своего госвизита в Россию.
Казахстанский лидер встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Он добавил, что примерно два часа накануне лично беседовал с президентом России Владимиром Путиным. Как он подчеркнул, в ходе этой встречи был рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и международной ситуации. Токаев пояснил, что основательно готовился к визиту, а все вопросы были согласованы обеими сторонами.
По словам лидера страны, его приезд в РФ выведет двусторонние отношения на новый уровень.
