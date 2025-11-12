Токаев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Эфирная новость 56 0

Президент Казахстана находится в Москве с государственным визитом.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве с государственным визитом находится президент Казахстана. Касым-Жомарт Токаев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. В церемонии по традиции участвовала рота почетного караула.

К венку прикрепили ленту в цветах казахстанского флага.

Ранее 5-tv.ru писал, что Касым-Жомарт Токаев заявил об особом значении своего госвизита в Россию.

Казахстанский лидер встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Он добавил, что примерно два часа накануне лично беседовал с президентом России Владимиром Путиным. Как он подчеркнул, в ходе этой встречи был рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и международной ситуации. Токаев пояснил, что основательно готовился к визиту, а все вопросы были согласованы обеими сторонами.

По словам лидера страны, его приезд в РФ выведет двусторонние отношения на новый уровень.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.36
0.35 94.20
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:50
Мокрый снег в Москве обещают уже в эти выходные
19:46
Впервые в истории созданная ИИ песня возглавила чарт Billboard
19:41
На участие в социальной премии «Мы вместе» подали более 50 тысяч заявок
19:33
Королевский размах: пассажирку в Пулково встретили на карете
19:27
Марк Богатырев ответил на слухи о разводе с Татьяной Арнтгольц
19:24
«Едем на кладбище»: в Самарской области пассажирка угрожала таксисту мачете из-за музыки

Сейчас читают

Британцы не могут оплатить свет и газ: отказ от России привел к миллиардным долгам
Токаев пригласил Путина посетить Казахстан в следующем году
«Человек эстетики»: Юлия Рутберг отметила талант и одаренность Владимира Симонова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году