Гигантский фонтан из прорвавшейся трубы забил в центре Новороссийска

В Новороссийске появилась новая достопримечательность, и жители очень надеются, что временная. В городе из-под земли вдруг забил фонтан высотой с многоэтажный дом — после прорыва водопроводной трубы.

Авария оставила без воды десятки семей. Затопило частный сектор, пострадали автомобили. Пока будет идти ремонт, жителям обещают подвозить питьевую воду.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Чурапчинском улусе Якутии произошел прорыв дамбы «Кладбищенская» во время сброса воды. Об угрозах подтопления населенных пунктов рассказала служба спасения.

Все произошло случилось во время планового сброса воды с дамбы, расположенной неподалеку от села Харбала 2-я.

Несмотря на отсутствие угрозы для населения, последствия прорыва дамбы все же ощутимы. Ситуация может осложнить заготовку льда и передвижение по автозимнику для людей, готовящихся к зимнему сезону.

