Мытье пола на скорость: Олимпиада по уборке прошла в Лас-Вегасе

Соревнования состоялись в 35-й раз, участники — профессионалы из сферы клининга.

Фото, видео: 5-tv.ru

Олимпиада по уборке прошла в Лас-Вегасе

Лучший клининг сегодня выбирали в американском Лас-Вегасе. Там прошла ежегодная, уже 35-я по счету, Олимпиада по ведению домашнего хозяйства.

Скоростное мытье пола, забег с пылесосами и полоса препятствий в виде не заправленной постели. Участники — настоящие профессионалы, все они работники местных гостиниц и сервисов по уборке.

