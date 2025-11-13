Мытье пола на скорость: Олимпиада по уборке прошла в Лас-Вегасе

Олимпиада по уборке прошла в Лас-Вегасе

Лучший клининг сегодня выбирали в американском Лас-Вегасе. Там прошла ежегодная, уже 35-я по счету, Олимпиада по ведению домашнего хозяйства.

Скоростное мытье пола, забег с пылесосами и полоса препятствий в виде не заправленной постели. Участники — настоящие профессионалы, все они работники местных гостиниц и сервисов по уборке.

