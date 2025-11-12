Королева Елизавета знала: Эндрю Виндзор приводил секс-работниц в Букингемский дворец

Брат Чарльза III оказался в центре скандала после раскрытия его связей с финансистом Джеффри Эпштейном.

Скандал с принцем Эндрю — новые подробности

Фото: Reuters/Hannah McKay

Mirror: Эндрю Виндзор приводил секс-работниц в Букингемский дворец

Эндрю Виндзор, брат короля Чарльза III, который недавно был лишен своих королевских титулов и почестей, годами приводил в Букингемский дворец женщин из секс-индустрии. Об этом заявил королевский биограф, передает Mirror.

По его словам, подобное происходило регулярно, однако сотрудники дворца, которые жаловались на происходящее, получали приказ молчать, а в противном случае их ожидало понижение в должности. Биограф утверждает, что королева Елизавета II была осведомлена о поведении своего сына, но ему все сходило с рук, так как он был ее любимым ребенком.

Эндрю оказался в центре скандала после раскрытия его связей с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в педофилии. После того как выяснилось, что герцог солгал о сроках прекращения общения с Эпштейном, король Чарльз официально лишил его титулов, а также приказал освободить резиденцию. Это первый подобный случай за последние 100 лет.

Биограф утверждает, что после лишения титула Эндрю все больше бывших сотрудников и людей, близких к королевской семье, начали делиться подробностями о его поведении за закрытыми дверями. Он получает по два-три звонка в день с новыми свидетельствами о жизни и тайных связях Эндрю.

«Теперь, когда его больше не защищает королева, люди больше не боятся говорить и рассказывать миру, что произошло на самом деле», — отметил биограф.

По его словам, собрано достаточно материала для второго тома книги, а также планируется выпуск расширенного издания уже опубликованной биографии.

Букингемский дворец пока отказался от комментариев по поводу новых обвинений. Эндрю Маунтбеттен Виндзор категорически отрицает все обвинения в свой адрес.

