Тела 19 военных нашли на месте крушения турецкого самолета в Грузии

На месте крушения самолета турецких ВВС в Грузии обнаружены тела 19 военнослужащих. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на расширенном заседании Партии справедливости и развития в Анкаре, его цитирует издание Anadolu.

Также турецкий лидер сообщил об обнаружении «черного ящика» разбившегося воздушного судна. Ведется расследование, администрация Эрдогана заявила, что установление причин крушения будет выполняться с особой тщательностью.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Грузии упал турецкий военно-транспортный самолет C-130. ЧП произошло в муниципалитете Сигнаги, примерно в пяти километрах от государственной границы.

Борт направлялся на родину из Азербайджана, об этом сообщило турецкое оборонное ведомство. Всего в самолете находилось 20 военнослужащих Вооруженных сил Турции, включая членов экипажа.

Поисково-спасательные работы на месте крушения ведут совместно власти Азербайджана и Грузии. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев провел телефонный разговор с Эрдоганом и выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью военных.

