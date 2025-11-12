Земля утратила связь со спутниками из-за мощной магнитной бури

При ясной погоде жители северных и центральных регионов смогут наблюдать яркие полярные сияния.
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
На Землю обрушилась самая сильная магнитная буря как минимум за последние пять лет. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергея Богачева.
Причиной экстремального события стали три последовательные вспышки на Солнце, выбросившие в сторону Земли гигантские потоки плазмы. Они объединились в один мощный фронт и достигли планеты гораздо раньше прогнозируемого срока.
«Геомагнитная ситуация выглядит необъяснимо отличающейся от прогноза. К планете ночью должен был прийти только первый, самый слабый, из трех ожидающихся плазменных выбросов, вызвав слабые бури. Основной пик воздействия прогнозировался и по-прежнему прогнозируется в середине суток 12 ноября», — пояснил Богачев.
По данным ученых, Земля практически утратила связь с несколькими спутниками, наблюдающими за солнечной активностью. Космический аппарат SOHO ослеп из-за рекордного потока радиации, а основной зонд ACE, передававший данные о солнечном ветре, перестал выходить на связь. Резервный спутник DSCOVR передает искаженные и неполные данные.
Из-за магнитной активности ночью во многих странах пропала коротковолновая радиосвязь. Специалисты предупреждают, что в ближайшие часы возможны перебои в навигации, энергосистемах и спутниковых сервисах. При ясной погоде жители северных и центральных регионов смогут наблюдать яркие полярные сияния.
Несмотря на тревожные сигналы, эксперты подчеркивают: пока буря не достигла экстремального уровня G5, однако уже стала самой мощной с 2020 года.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 12 нояб
- Скрытая сторона: невролог указал на влияние инфразвука при магнитных бурях
- 11 нояб
- Шансов нет: насколько сильной окажется магнитная буря 12 ноября
- 7 нояб
- Мощная магнитная буря накрыла Землю
- 6 нояб
- Снова головные боли: какой силы будет магнитная буря 7 ноября 2025
- 6 нояб
- На Солнце произошел второй крупный выброс плазмы за сутки
- 5 нояб
- Метеозависимым приготовиться: сильные геомагнитные бури накроют Землю
- 4 нояб
- На Солнце произошла мощнейшая вспышка с 28 сентября
- 30 окт
- Максимальная активность? Геомагнитный прогноз на 31 октября
- 30 окт
- Активное Солнце: какой будет магнитная буря 30 октября 2025 года
- 28 окт
- Грядет шторм: чем опасна магнитная буря 28 октября
87%
Нашли ошибку?