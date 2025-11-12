Земля утратила связь со спутниками из-за мощной магнитной бури

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Ближайшие магнитные бури в ноябре

Фото: 5-tv.ru

На Землю обрушилась самая сильная магнитная буря как минимум за последние пять лет. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергея Богачева.

Причиной экстремального события стали три последовательные вспышки на Солнце, выбросившие в сторону Земли гигантские потоки плазмы. Они объединились в один мощный фронт и достигли планеты гораздо раньше прогнозируемого срока.

«Геомагнитная ситуация выглядит необъяснимо отличающейся от прогноза. К планете ночью должен был прийти только первый, самый слабый, из трех ожидающихся плазменных выбросов, вызвав слабые бури. Основной пик воздействия прогнозировался и по-прежнему прогнозируется в середине суток 12 ноября», — пояснил Богачев.

По данным ученых, Земля практически утратила связь с несколькими спутниками, наблюдающими за солнечной активностью. Космический аппарат SOHO ослеп из-за рекордного потока радиации, а основной зонд ACE, передававший данные о солнечном ветре, перестал выходить на связь. Резервный спутник DSCOVR передает искаженные и неполные данные.

Из-за магнитной активности ночью во многих странах пропала коротковолновая радиосвязь. Специалисты предупреждают, что в ближайшие часы возможны перебои в навигации, энергосистемах и спутниковых сервисах. При ясной погоде жители северных и центральных регионов смогут наблюдать яркие полярные сияния.

Несмотря на тревожные сигналы, эксперты подчеркивают: пока буря не достигла экстремального уровня G5, однако уже стала самой мощной с 2020 года.

