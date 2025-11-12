Токаев прокомментировал наращивание торговли между РФ и Казахстаном

Элина Битюцкая
Лидеры двух стран обсудили динамичное экономическое партнерство.

Фото, видео: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС; 5-tv.ru

Казахстан и Россия намерены вывести свое торгово-экономическое сотрудничество на новый уровень. Об этом 12 ноября заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

«Считаю, что мы должны не останавливаться на достигнутом уровне, неуклонно идти вперед, наращивать торговлю и инвестиции», — подчеркнул казахстанский лидер.

Прочной основой для этого поступательного движения служит уже существующее тесное взаимодействие.

Токаев отметил, что на сегодняшний день в экономике Казахстана плодотворно работают свыше 20 тысяч компаний с российским капиталом.

Эти предприятия являются не просто инвесторами, а становятся важной частью жизни страны: они формируют рабочие места и вносят весомый вклад в обеспечение роста национальной экономики.

Говоря о двусторонних отношениях в целом, казахстанский лидер отдельно выделил высокую и позитивную динамику сотрудничества между двумя государствами, намекая на наличие серьезного потенциала для его дальнейшего укрепления.

Ранее 5-tv.ru рассказал, Касым-Жомарт Токаев пригласил Владимира Путина посетить Казахстан в следующем году.

