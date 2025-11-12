Токаев пригласил Путина посетить Казахстан в следующем году

Страны должны подписывать новые поколения документов на высшем уровне и отслеживать их реализацию.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил президента России Владимира Путина с государственным визитом в республику в 2026 году. Об этом он заявил на встрече с российским лидером.

«Полагаю, что эта практика будет иметь продолжение. В связи с чем, я вас приглашаю посетить Казахстан в следующем году с государственным визитом, дело не в протокольных деталях», — отметил он в ходе беседы.

При этом Токаев подчеркнул, что Россия и Казахстан должны подписывать новые поколения документов на самом высшем уровне, а в дальнейшем отслеживать, как качественно они реализуются.

Глава Казахстана прибыл в Москву с госвизитом 11 ноября. Во время его приезда в РФ запланировано подписание совместной декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, в которой отметят ключевые направления развития двусторонних отношений.

Также при встрече Токаев назвал Путина старшим товарищем. Он заявил, что хотел бы поделиться с ним своим мнением о международных событиях.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил об активной работе казахстанского бизнеса в РФ.

