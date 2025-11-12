Путин назвал прошедшие переговоры с Токаевым содержательными

Президент России Владимир Путин назвал переговоры со своим коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым содержательными. Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции.

После встречи главы государств подписали ряд важных документов.

«По итогам будет подписан солидный пакет документов, в их числе декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве России и Казахстана», — сказал Путин.

Президент РФ отметил, что в декларации нашли отражение планы по дальнейшему расширению и укреплению межрегионального и приграничного сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву с официальным визитом 11 ноября. По итогам переговоров планируется подписание декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Казахстаном и Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Токаев заявил об отсутствии разногласий между Казахстаном и Россией. Он подчеркнул, что Казахстан последовательно выполняет все обязательства, вытекающие из подписанных с Россией соглашений, и придает большое значение развитию стратегического партнерства и союзнических связей.

