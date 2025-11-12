Мишустин рассказал о подготовке запуска беспилотных такси в Москве в 2026 году

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 68 0

Развитие полноценного рынка наземных перевозок автономным транспортом продолжится.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Первое беспилотное такси с водителем-испытателем в салоне может выйти на маршруты в Москве в 2026 году. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе пленарной сессии форума «Цифровые решения».

По его словам, развитие полноценного рынка наземных перевозок беспилотным транспортом продолжится.

«Коммерческие компании работают над тем, чтобы уже в следующем году в столице запустить первые беспилотные такси с водителем-испытателем в салоне», — пояснил Мишустин.

Премьер-министр РФ напомнил, что в октябре 2025 года автономный легковой автомобиль самостоятельно проехал из Тулы в Москву и вернулся обратно. Водитель-испытатель был при этом в машине, однако не вмешивался в управление транспортным средством.

К тому же глава правительства подчеркнул, что такие технологии можно применять исключительно после испытаний и при условии их безопасности для граждан.

Ранее 5-tv.ru писал, что с начала года сервис «Социальное такси» перевез более 71 тысячи маломобильных пассажиров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.36
0.35 94.20
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:50
Мокрый снег в Москве обещают уже в эти выходные
19:46
Впервые в истории созданная ИИ песня возглавила чарт Billboard
19:41
На участие в социальной премии «Мы вместе» подали более 50 тысяч заявок
19:33
Королевский размах: пассажирку в Пулково встретили на карете
19:27
Марк Богатырев ответил на слухи о разводе с Татьяной Арнтгольц
19:24
«Едем на кладбище»: в Самарской области пассажирка угрожала таксисту мачете из-за музыки

Сейчас читают

Британцы не могут оплатить свет и газ: отказ от России привел к миллиардным долгам
Токаев пригласил Путина посетить Казахстан в следующем году
«Человек эстетики»: Юлия Рутберг отметила талант и одаренность Владимира Симонова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году