Путин: доля национальных валют в расчетах РФ и Казахстана превышает 96%

Москва и Астана выводят отношения на еще более высокий уровень. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. По итогам государственного визита президента Казахстана в нашу страну лидеры подписали Декларацию о переходе отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. А в эти минуты президенты проводят пресс-конференцию. Владимир Путин, в частности, рассказал о перспективных совместных проектах.

«Доля же национальных валют во взаиморасчетах превышает уже 96%, что позволяет ограждать коммерческие операции от негативного влияния внешней, в том числе и политической конъюнктуры. Большие перспективы появляются в связи с развитием международного коридора Север — Юг от России до побережья Индийского океана. Казахстан пересекает восточная ветка этой магистрали с последующим выходом на Туркмению и Иран», — отметил российский лидер.

Владимир Путин пригласил коллегу из Казахстана посетить в конце года Петербург для участия в неформальном саммите СНГ. О международном сотрудничестве говорили и сегодня.

«При рассмотрении ключевых международных проблем подтверждено, что по большинству из них наши подходы близки. Наши страны координируют свои позиции в ООН и других многосторонних форумах. Россия и Казахстан стояли у истоков создания организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества и деятельно участвуют в их работе. При содействии России на саммите БРИКС в Казани в 2024 году Казахстан получил статус государства-партнера и в этом объединении», — добавил президент РФ.

