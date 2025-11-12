Путин: доля национальных валют в расчетах РФ и Казахстана превышает 96%

Эфирная новость 45 0

Это позволяет ограждать коммерческие операции от негативного влияния внешней конъюктуру.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Москва и Астана выводят отношения на еще более высокий уровень. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. По итогам государственного визита президента Казахстана в нашу страну лидеры подписали Декларацию о переходе отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. А в эти минуты президенты проводят пресс-конференцию. Владимир Путин, в частности, рассказал о перспективных совместных проектах.

«Доля же национальных валют во взаиморасчетах превышает уже 96%, что позволяет ограждать коммерческие операции от негативного влияния внешней, в том числе и политической конъюнктуры. Большие перспективы появляются в связи с развитием международного коридора Север — Юг от России до побережья Индийского океана. Казахстан пересекает восточная ветка этой магистрали с последующим выходом на Туркмению и Иран», — отметил российский лидер.

Владимир Путин пригласил коллегу из Казахстана посетить в конце года Петербург для участия в неформальном саммите СНГ. О международном сотрудничестве говорили и сегодня.

«При рассмотрении ключевых международных проблем подтверждено, что по большинству из них наши подходы близки. Наши страны координируют свои позиции в ООН и других многосторонних форумах. Россия и Казахстан стояли у истоков создания организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества и деятельно участвуют в их работе. При содействии России на саммите БРИКС в Казани в 2024 году Казахстан получил статус государства-партнера и в этом объединении», — добавил президент РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.36
0.35 94.20
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:50
Мокрый снег в Москве обещают уже в эти выходные
19:46
Впервые в истории созданная ИИ песня возглавила чарт Billboard
19:41
На участие в социальной премии «Мы вместе» подали более 50 тысяч заявок
19:33
Королевский размах: пассажирку в Пулково встретили на карете
19:27
Марк Богатырев ответил на слухи о разводе с Татьяной Арнтгольц
19:24
«Едем на кладбище»: в Самарской области пассажирка угрожала таксисту мачете из-за музыки

Сейчас читают

Британцы не могут оплатить свет и газ: отказ от России привел к миллиардным долгам
Токаев пригласил Путина посетить Казахстан в следующем году
«Человек эстетики»: Юлия Рутберг отметила талант и одаренность Владимира Симонова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году