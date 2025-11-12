Путин выразил благодарность Токаеву за поддержку русского языка в Казахстане

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 97 0

Президент России отметил, что в российских вузах обучаются свыше 55 тысяч граждан Республики.

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев/ТАСС; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин выразил признательность казахстанскому лидеру Касым-Жомарту Токаеву за поддержку русского языка в Республике. Об этом глава российского государства заявил в ходе пресс-подхода по итогам переговоров.

«Не может не вызывать удовлетворение, что в Казахстане повсеместно и свободно используется русский язык. Хотел бы поблагодарить за это президента Казахстана особенно», — отметил Путин.

Президент России сообщил, что в российских вузах в настоящее время обучаются свыше 55 тысяч граждан Казахстана, при этом около половины из них — на бюджетной основе. Он также отметил, что в стране успешно действуют казахстанские филиалы ведущих российских университетов, включая МГУ и МГИМО.

Президент добавил, что Россия оказывает содействие в строительстве новых русскоязычных школ на территории Казахстана.

«Планируется, что скоро еще три таких школы откроются в городах Кызылорда, Тараз и Туркестан на юге Казахстана», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Токаев назвал Путина деятелем глобального масштаба и защитником России.

