В Ялте задержали заместителя главы администрации города

Правоохранительные органы задержали заместителя главы администрации Ялты. Об этом сообщили советник главы Крыма Олег Крючков и помощник главы региона Ольга Курлаева.

«По моей информации, задержана заместитель мэра города. Силовики работают, им не мешают, а помогают. Горадминистрация активно содействует правоохранителям. Глава города на своем рабочем месте. Все штатно: никакой паники и коллапса», — написала Курлаева в своем Telegram-канале.

Крючков, в свою очередь, отметил, что уточнять детали необходимо в компетентных органах, поскольку дополнительной информации у представителей администрации пока нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кабардино-Балкарии задержан бывший депутат Государственной думы и экс-заместитель председателя правительства Крыма Руслан Бальбек. По данным Главного управления МВД по Республике Крым, задержание проведено в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») и 128.1 («Клевета») Уголовного кодекса РФ.

Суд избрал в отношении Бальбека меру пресечения в виде заключения под стражу.

