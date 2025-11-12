У украинских властей отсутствует искреннее стремление к мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщила «Известиям» официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя приостановку Киевом переговорного процесса.

«Это признание в том, что никакого искреннего стремления к миру режим (президента Украины Владимира. — Прим.ред.) Зеленского не собирался проявлять», — отметила она.

В тот же день замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица сообщил о том, что Украина официально приостановила мирные переговоры с Россией. Он подчеркнул, что проведенные в текущем году переговоры завершились безрезультатно.

Российская же сторона сохраняет готовность продолжать диалог по урегулированию украинского конфликта. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, переговорный процесс невозможен в одиночку, когда власти Украины не идут на контакт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп обвинил Россию в якобы «нежелании» завершить украинский конфликт.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.