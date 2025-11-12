Захарова заявила об отсутствии стремления Украины к мирным переговорам

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 139 0

Российская же сторона сохраняет готовность продолжать диалог по урегулированию украинского конфликта.

Украина не стремится к мирным переговорам — Захарова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

У украинских властей отсутствует искреннее стремление к мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщила «Известиям» официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя приостановку Киевом переговорного процесса.

«Это признание в том, что никакого искреннего стремления к миру режим (президента Украины Владимира. — Прим.ред.) Зеленского не собирался проявлять», — отметила она.

В тот же день замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица сообщил о том, что Украина официально приостановила мирные переговоры с Россией. Он подчеркнул, что проведенные в текущем году переговоры завершились безрезультатно.

Российская же сторона сохраняет готовность продолжать диалог по урегулированию украинского конфликта. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, переговорный процесс невозможен в одиночку, когда власти Украины не идут на контакт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп обвинил Россию в якобы «нежелании» завершить украинский конфликт.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.29
-0.07 94.19
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:33
Умер 59-летний музыкант, саксофонист и композитор Клето Эскобедо
2:13
«Вирусная тема»: Макрон обвинил Россию в «информационной войне» из-за клопов
1:53
«Выводы делайте сами»: сколько тел боевиков ВСУ Россия передала Украине в 2025 году
1:32
«Только две операции»: какие денежные переводы могут вызвать подозрения
1:15
Лавров заявил о готовности России к саммиту с США в Будапеште
1:01
Госдума приняла закон о больничных для самозанятых

Сейчас читают

Британцы не могут оплатить свет и газ: отказ от России привел к миллиардным долгам
Токаев пригласил Путина посетить Казахстан в следующем году
«Человек эстетики»: Юлия Рутберг отметила талант и одаренность Владимира Симонова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году