Путин и Токаев посетили гала-концерт мастеров искусства Казахстана в Большом театре

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 162 0

Рядом с лидерами находились министры культуры РФ и Казахстана Ольга Любимова и Аида Балаева.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин и Токаев посетили гала-концерт мастеров искусства Казахстана

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетили Большой театр, где состоялся гала-концерт мастеров искусства Казахстана. Мероприятие приурочено к закрытию Дней культуры Казахстана в России.

Рядом с лидерами находились министры культуры РФ и Казахстана Ольга Любимова и Аида Балаева, а также генеральный директор Большого театра и дирижер Валерий Гергиев.

После окончания концерта Путин и Токаев встретились с артистами в Императорском фойе театра, приветствуя их рукопожатиями вместе с Любимовой и Гергиевым. Лидеры государств поблагодарили участников за выступления, а завершилось мероприятие совместным памятным фото.

Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Москву 11 ноября. По итогам переговоров лидеры России и Казахстана подписали декларацию о переходе двусторонних отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

В ходе визита Владимир Путин подчеркнул, что Россия ценит дружественные отношения с Казахстаном.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.29
-0.07 94.19
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:33
Умер 59-летний музыкант, саксофонист и композитор Клето Эскобедо
2:13
«Вирусная тема»: Макрон обвинил Россию в «информационной войне» из-за клопов
1:53
«Выводы делайте сами»: сколько тел боевиков ВСУ Россия передала Украине в 2025 году
1:32
«Только две операции»: какие денежные переводы могут вызвать подозрения
1:15
Лавров заявил о готовности России к саммиту с США в Будапеште
1:01
Госдума приняла закон о больничных для самозанятых

Сейчас читают

Британцы не могут оплатить свет и газ: отказ от России привел к миллиардным долгам
Токаев пригласил Путина посетить Казахстан в следующем году
«Человек эстетики»: Юлия Рутберг отметила талант и одаренность Владимира Симонова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году