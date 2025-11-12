Песков предупредил об опасности ядерной риторики

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 81 0

Само по себе оружие, по мнению пресс-секретаря президента, эффективно для взаимного сдерживания.

Песков предупредил об опасности ядерной риторики

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Песков: ядерное оружие необходимо для сдерживания, но риторика вокруг него опасна

Ядерное оружие эффективно для взаимного сдерживания, однако обсуждение этой темы может быть опасным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время интервью американскому телеканалу CNN.

«Ядерная риторика всегда опасна. С одной стороны, ядерное оружие хорошо для взаимного сдерживания. Но, с другой стороны, об этом даже опасно говорить», — подчеркнул Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 29 октября президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия на «равной основе». По словам главы министерства энергетики США Криса Райта, испытания будут субкритическими и пройдут без ядерных взрывов, не вызывая цепной реакции.

Соединенные Штаты планируют проводить такие тесты в рамках своей программы испытаний ядерного вооружения, при этом подчеркивается, что они будут проводиться наравне с другими странами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.29
-0.07 94.19
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:33
Умер 59-летний музыкант, саксофонист и композитор Клето Эскобедо
2:13
«Вирусная тема»: Макрон обвинил Россию в «информационной войне» из-за клопов
1:53
«Выводы делайте сами»: сколько тел боевиков ВСУ Россия передала Украине в 2025 году
1:32
«Только две операции»: какие денежные переводы могут вызвать подозрения
1:15
Лавров заявил о готовности России к саммиту с США в Будапеште
1:01
Госдума приняла закон о больничных для самозанятых

Сейчас читают

Британцы не могут оплатить свет и газ: отказ от России привел к миллиардным долгам
Токаев пригласил Путина посетить Казахстан в следующем году
«Человек эстетики»: Юлия Рутберг отметила талант и одаренность Владимира Симонова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году