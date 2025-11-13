Тысячи гаджетов: зачем из России на Украину контрабандой везут смартфоны

Украинские мошенники нашли способ обзаводиться приложением «Госуслуги».

Киберпреступники поставляют из РФ за рубеж смартфоны с авторизованными «Госуслугами»

Новую схему мошенничества придумали киберпреступники. Как выяснили «Известия», аферисты наладили поставки из России за рубеж смартфонов с авторизованным приложением «Госуслуги» и верифицированными мессенджерами.

Один из источников издания рассказал, что число россиян, желающих за деньги предоставить свои анкетные данные, растет и местами превышает спрос. Дропами часто становятся жители новых территорий России. Криминальные украинские кол-центры, например, получают тысячи таких телефонов. «Трубки» пересылают сначала в Казахстан, а затем на Украину. Большая часть смартфонов используется для «серых» схем с обналичиванием средств.

Ранее 5-tv.ru писал, что студентка из Калининграда отдала мошенникам 11 миллионов рублей за проверку зачетки.

По данным полиции, девушке пришло сообщение в мессенджере с просьбой подтвердить зачетную книжку. После этого мошенники получили код, который позволил им войти в ее личный кабинет на портале Госуслуг.

