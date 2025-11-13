Греемся с умом: как холод влияет на организм

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Чтобы обезопасить себя, невролог дала несколько простых, но и эффективных советов.

Как холод влияет на организм

Фото: 5-tv.ru

Врач-невролог: переохлаждение не является прямым заболеванием почек или спины

Переохлаждение не является прямым заболеванием почек или спины. Однако холод выступает мощным провоцирующим фактором и обостряет уже существующие проблемы. Об этом в беседе с Газетой.ру рассказала врач-невролог Марианна Джикия.

«Представьте себе крепость (ваш иммунитет). Холод — это не армия, штурмующая стены, а диверсант, который открывает ворота для настоящих врагов — инфекций и воспалений», — рассказала врач.

По словам Джикии, переохлаждение не создает в организме бактерий или вирусов. Однако в моменте происходит рефлекторный спазм сосудов, что приводит к болям в почках, поскольку они являются парным органом. Кровоснабжение замедляется, снижается иммунитет, и происходит активизация инфекций.

Врач пояснила, что острый пиелонефрит представляет собой бактериальное воспаление почечных лоханок, в то время как цистит — это воспаление мочевого пузыря. Его симптомы (частое болезненное мочеиспускание, боль внизу живота) часто путают с почечными проблемами, так как боль может отдавать в поясницу.

Тревожными сигналами цистита может быть тянущая или острая боль в пояснице, повышенная температура тела, озноб, болезненное мочеиспускание, а также изменение ее цвета.

Что касается спины, то холод и сырость вызывают рефлекторный мышечный спазм в области поясницы, что может привести к миозиту, обострению остеохондроза и радикулиту. Как правило, боль в спине после переохлаждения — это обострение уже имеющихся проблем с позвоночником.

Во избежание серьезных заболеваний спины или почек не следует сидеть на холодных поверхностях, особенно в ветреную погоду. Необходимо одеваться по погоде, укреплять иммунитет, своевременно лечить кариес, тонзиллит и болезни мочеполовой системы, поскольку являются хроническими очагами инфекции.

