Страны G7 призвали к немедленному прекращению огня на Украине

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 79 0

Министры иностранных дел «Большой семерки» выступили с единым обращением.

Кто выступает за прекращение огня на Украине

Фото: Reuters/Carlos Osorio

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Главы МИД стран G7 выступили с совместным заявлением, в котором вновь подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня на территории Украины.

«Мы подтвердили, что срочно необходимо немедленное прекращение огня. Мы согласились, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», — говорится в распространенном заявлении министров.

Россия сохраняет готовность организовать российско-американский саммит в Будапеште, а контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на интервью Сергея Лаврова итальянскому изданию Corriere della Sera, которое газета впоследствии не опубликовала.

По словам министра, Россия готова к проведению переговоров на высшем уровне при условии, что они будут основаны на предварительно проработанных результатах встречи на Аляске.

Лавров также обратил внимание на публикацию британской Financial Times, которая, как отметил глава МИД РФ, «запустила лживую версию», связывая отмену саммита в Венгрии с якобы направленным Россией меморандумом по Украине.

Министр подчеркнул, что подобные домыслы, по его мнению, способны сбить президента США Дональда Трампа с курса, направленного на формирование долгосрочного и устойчивого мира.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.29
-0.07 94.19
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:23
«Я устала»: Тодоренко о кризисе в семье после рождения третьего сына
9:15
Правительство Москвы получило статус работодателя нового поколения для молодежи
9:06
Силы ПВО за ночь сбили 130 украинских дронов над регионами России
9:03
Любовь Сталина, арест мужа и тайная ненависть: скрытая жизнь Любови Орловой
9:00
Закончил свою жизнь в стенах психбольницы: трагическая судьба актера Николая Гриценко
8:59
Позвал на свидание не ту: юношу до смерти замучили из-за любви к девушке бандита

Сейчас читают

Британцы не могут оплатить свет и газ: отказ от России привел к миллиардным долгам
Токаев пригласил Путина посетить Казахстан в следующем году
«Человек эстетики»: Юлия Рутберг отметила талант и одаренность Владимира Симонова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году