В США сотрудник почты застрял в конвейерной ленте и погиб

в конвейерной ленте нашли мертвого работника почты в США

В американском штате Мичиган при загадочных обстоятельствах погиб работник Почтовой службы США (USPS). Об этом сообщает издание People. Тело 36-летнего Николаса Джона Акера нашли в одном из почтовых отделений после того, как он не вернулся с работы.

Как уточняет источник, о пропаже мужчины заявила его невеста Стефани Ящ. Она забила тревогу, когда жених не появился дома в установленное время. Пожарные, прибывшие на место, обнаружили останки Акера — тело застряло в конвейерной ленте сортировочного центра. По предварительным данным, мужчина находился там около восьми часов до того, как его нашли.

Что именно привело к трагедии, пока неизвестно. Николас погиб всего через десять дней после своей помолвки со Стефани. После происшествия руководство USPS выпустило заявление, в котором сообщило, что сортировочный центр продолжает работу в обычном режиме.

Невеста погибшего резко раскритиковала такую позицию, назвав поведение руководства почтовой службы бесчеловечным и отвратительным.

Ранее в США произошел похожий инцидент — в городе Даллас сотрудник похоронного бюро Restland погиб на рабочем месте. Мужчину придавила бетонная коробка, которую используют для защиты гробов от внешних воздействий.

