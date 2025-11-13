В США сотрудник почты застрял в конвейерной ленте и погиб

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 81 0

Трагедия произошла всего через десять дней после помолвки мужчины.

Мертвого работника почты нашли в конвейерной ленте

Фото: www.globallookpress.com/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

People: в конвейерной ленте нашли мертвого работника почты в США

В американском штате Мичиган при загадочных обстоятельствах погиб работник Почтовой службы США (USPS). Об этом сообщает издание People. Тело 36-летнего Николаса Джона Акера нашли в одном из почтовых отделений после того, как он не вернулся с работы.

Как уточняет источник, о пропаже мужчины заявила его невеста Стефани Ящ. Она забила тревогу, когда жених не появился дома в установленное время. Пожарные, прибывшие на место, обнаружили останки Акера — тело застряло в конвейерной ленте сортировочного центра. По предварительным данным, мужчина находился там около восьми часов до того, как его нашли.

Что именно привело к трагедии, пока неизвестно. Николас погиб всего через десять дней после своей помолвки со Стефани. После происшествия руководство USPS выпустило заявление, в котором сообщило, что сортировочный центр продолжает работу в обычном режиме.

Невеста погибшего резко раскритиковала такую позицию, назвав поведение руководства почтовой службы бесчеловечным и отвратительным.

Ранее в США произошел похожий инцидент — в городе Даллас сотрудник похоронного бюро Restland погиб на рабочем месте. Мужчину придавила бетонная коробка, которую используют для защиты гробов от внешних воздействий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.29
-0.07 94.19
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:44
Скандалит и пьет самодельный алкоголь: P. Diddy увеличили тюремный срок
14:35
Устроила переполох и убежала: косуля едва не разгромила магазин в Туапсе
14:27
Рейтинг все ниже: немцы считают Фридриха Мерца худшим канцлером
14:18
Спасаем кожу в холода: как ухаживать за лицом осенью и зимой
14:01
«Возврат резкий и болезненный»: почему фотографировать спящих — опасное табу
13:53
Смотрим и нюхаем: как не отравиться готовой едой из магазина

Сейчас читают

«Абсолютно позитивная»: Кристина Асмус о работе с Наталией Орейро
«Сердечко на секундочку остановилось»: Сафронов о том, как мама утерла нос подругам
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году