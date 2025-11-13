Держат небо под контролем: как сбивают вражеские дроны в зоне СВО

Эфирная новость 124 0

Бойцы группировки «Запад» практически ежедневно уничтожают массу идущих на восток воздушных целей.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

На линии фронта каждая смена — это не просто дежурство, а постоянная готовность к отражению воздушных угроз. Современные приборы, инженерные конструкции и даже самодельные устройства помогают бойцам держать под контролем небо над позициями. О тонкостях их работы — корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Обычно, конечно, на вражеские дроны охотятся ночью в темное время суток. Но и днем, когда такая низкая облачность, особенно, когда летят беспилотники-разведчики типа «Фурии» и «Лелеки». И вот тогда наши бойцы работают.

Один из сотни летящих на российскую инфраструктуру украинских дронов атакуют наши зенитчики. Бойцы группировки «Запад» практически каждый день уничтожают массу идущих на восток воздушных целей. Капитан «Апрель» учился в военном вузе для того, чтобы на случай войны с НАТО сбивать их самолеты и вертолеты. Но в современных реалиях ему приходится работать по беспилотникам и обучаться новому по ходу.

«Перестраиваемся, что-то модернизируем. Очень много сами сделали — стойки те же на пулеметы станковые, которые вообще устанавливаются на башни. Устанавливаем тепловизоры, устанавливаем мониторы», — рассказал командир зенитной артиллерийской батарей группировки войск «Запад» с позывным «Апрель».

«Сами не летаем и другим не даем» — шутливый девиз бойцов ПВО. Вот очередная их поверженная жертва.

Но все-таки зенитчики — народ созидательный. Таких полевых солдатских расположений мы еще не видели за годы СВО. Отапливаемые палатки с самодельными сенями и рукотворной мебелью. А главное, нет сырости, грибка и респираторных болезней, как в землянках.

Миграция вражеских дронов через посты группировки «Запад» не прекращается ни на день. А максимальная активность — ночью.

Но работа во мраке — особенная. Не обойтись без приборов ночного видения.

«Показывает так-то черно-белым цветом, но когда он летит, он светится, красным цветом, идет тепло от него. Я его вижу хорошо и работаю по нему», — рассказал боец группировки войск «Запад» с позывным «Борода».

В таком режиме дежурств бойцы спят по три часа посменно. Если дрон не уничтожен этим постом, его добьют братья по оружию ниже по маршруту. Так что большей части беспилотников ВСУ, летящих вглубь России, даже не дают покинуть зоны СВО.

