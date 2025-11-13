«Возврат резкий и болезненный»: почему фотографировать спящих — опасное табу

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Этот невинный поступок может обернуться серьезными последствиями.

Почему нельзя фотографировать спящих

Фото: 5-tv.ru

Экстрасенс Виктория Райдос: фотографировать спящих запрещено

Запрещается фотографировать спящих во сне. Известный экстрасенс и участница «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос в эксклюзивном интервью для 7Дней.ру объяснила, почему это считается настоящим табу.

Кажется, что может быть трогательнее, чем запечатлеть умиротворенно спящего ребенка или супруга? Однако этот, на первый взгляд, невинный поступок может обернуться серьезными последствиями.

Почему же это так опасно? Все дело в уязвимости человека во сне. По словам Райдос, в этот момент душа выходит в астрал, чтобы восстановить жизненные силы. Именно так происходит естественный процесс отдыха и перезагрузки всего организма.

Щелчок камеры в этот момент действует как грубое вмешательство.

«Этот возврат резкий и болезненный. После таких фото люди просыпаются разбитыми… с головной болью и с ощущением, что их что-то прервало. И это не просто так», — объяснила эксперт. 

Насильственное возвращение души в тело нарушает запущенные процессы восстановления, и человек вместо отдыха получает лишь усталость и недомогание.

Но это еще не все. Эзотерик обращает внимание на еще одну серьезную угрозу.

«Человек беззащитен в этот момент и его аура открыта», — добавила Виктория.

Через фотографию, сделанную в такой уязвимый миг, легко навести порчу или сглаз. Один необдуманный кадр может сделать вашего близкого мишенью для негативной энергии.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака


