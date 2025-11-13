Женщина выиграла четыре миллиона рублей в лотерее из-за роковой ошибки

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 70 0

Она намерена потратить полученные деньги на улучшение жилищных условий.

Необычный способ выиграть в лотерею

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

UPI: женщина выиграла 50 тысяч долларов в лотерее из-за роковой ошибки

В штате Огайо (США) местная жительница по имени Нэнси неожиданно сорвала крупный выигрыш в лотерею из-за банальной ошибки. Об этом сообщает UPI.

Как рассказала женщина, она собиралась купить один билет, но случайно нажала не ту кнопку на терминале. Ошибка оказалась судьбоносной — именно этот билет принес ей 50 тысяч долларов, что эквивалентно примерно четырем миллионам рублей.

По словам Нэнси, полученные деньги она намерена потратить на улучшение жилищных условий: американка планирует построить пристройку к своему дому.

Любопытно, что примерно в то же время невероятная удача улыбнулась и жителю Карелии Владиславу Левоеву. Он выиграл в лотерею более 25 миллионов рублей, не угадав ни одного числа — редкий случай, предусмотренный правилами розыгрыша.

Ранее житель Москвы стал обладателем крупного выигрыша в размере более 36 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Столото».

Согласно опубликованным данным, суперприз в сумме 36 505 172 рубля достался москвичу по итогам 335911-го тиража лотереи «Рапидо Про». Победитель признался, что при заполнении билетов всегда выбирал одни и те же числа — даты рождения свои и членов семьи.

Мужчина добавил, что годами придерживался этой привычки и верил, что выбранная комбинация когда-нибудь сыграет. В итоге именно постоянство и принесло ему долгожданную удачу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.60
-0.69 93.70
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:05
Неизвестный пронес бензин и устроил пожар в кинотеатре московского ТЦ «Авиапарк»
23:00
Опасные заблуждения: в какие мифы о гормонах верят люди
22:59
«Прорывной»: Беловол дала высокую оценку закону о развитии виноделия в РФ
22:49
Киевский режим ухудшает свою позицию, отказываясь от диалога с Россией
22:42
В Госдуме отреагировали на призыв G7 к немедленному прекращению огня на Украине
22:34
«Вы имеете право»: Николай Басков вышел из себя на съемках шоу

Сейчас читают

В Карелии рухнул истребитель Су-30
«Страшно не подняться»: упавший на презентации робот о своем самочувствии
«Сердечко на секундочку остановилось»: Сафронов о том, как мама утерла нос подругам
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году