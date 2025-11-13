«Не все взрослые так поступают»: детям на борту парома показали порно

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 41 0

Представители компании-перевозчика подтвердили инцидент.

Детям на борту DFDS Transmanche парома показали порно

Фото: www.globallookpress.com/Peter Cripps

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

People: детям на борту парома показали порно в пассажирских залах

На борту парома DFDS Transmanche, следовавшего из французской коммуны Дьепп в английский город Ньюхейвен, случайно включили порнофильм в пассажирских залах. Дети, увидев контент для взрослых, закричали от шока. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел после того, как зрители посмотрели Гран-при Формулы-1 во время задержки рейса.

«Я подошел к стойке регистрации, чтобы сообщить, что выхожу, и попросить пересадить меня с автомобильного места на пассажирское, как вдруг из зоны отдыха с криками выбежали дети», — рассказал один из пассажиров.

Пассажиры отмечают, что ситуация создала суматоху на борту. По словам очевидцев, некоторые родители вышли из зала и попросили работника разобраться с телевизором. Они говорили, что на экранах транслируется «жестокое порно».

«Были родители, которые объясняли своим детям, что не все взрослые так поступают. Это было немного странно», — уточнил свидетель произошедшего.

Представители компании-перевозчика подтвердили инцидент и объяснили, что с их стороны ошибки не было.

«Во время задержки группа пассажиров спросила, можно ли посмотреть Гран-при Формулы-1 по телевизору в салоне. К сожалению, экипаж не знал, что после этой программы в эфире будет фильм для взрослых», — поделились в пресс-службе.

После сообщения пассажира канал был отключен, а доступ к нему на судне удален. Паромная компания принесла извинения и предложила компенсацию за неприятный инцидент, огорчение пассажиров и детей, а также за задержку рейса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.29
-0.07 94.19
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:11
Силы ПВО за два часа уничтожили 14 украинских дронов над территорией России
19:00
В МИД Украины нахамили Орбану после его отказа давать деньги Киеву
18:46
Призрак бывшего напал на нового парня британской журналистки
18:33
Савинова стала чемпионкой многоборья «Кубка «Небесная грация» среди юниоров
18:23
Более тысячи работников Starbucks намерены провести забастовку в США
18:15
«Не все взрослые так поступают»: детям на борту парома показали порно

Сейчас читают

«Абсолютно позитивная»: Кристина Асмус о работе с Наталией Орейро
«Сердечко на секундочку остановилось»: Сафронов о том, как мама утерла нос подругам
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году