Танцор или шаман? Полина Гагарина съехалась со своим бойфрендом

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 56 0

Вероятно, они поселились в шикарном особняке артистки на Новой Риге.

Кто бойфренд Полина Гагарина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Полина Гагарина стала жить под одной крышей со своим бойфрендом

Певица Полина Гагарина стала жить под одной крышей со своим возлюбленным танцором — Стасом Миковым. Об этом сообщило издание KP.RU со ссылкой на друзей исполнительницы.

По словам знакомых артистки, она воссоединилась с 35-летним танцором из собственного коллектива и решилась на серьезный шаг. Теперь возлюбленные живут вместе в шикарном особняке Гагариной в элитном закрытом поселке на Новой Риге.

О том, что исполнительница встречается с Миковым, стало известно в 2023 году. К тому моменту танцор работал с артисткой уже пять лет. Но был женат на своей коллеге Оксане Стратулат. Штамп в паспорте избранника знаменитости их не смущал, и артисты, не скрываясь, летали вместе в отпуск.

Однако этим летом появились слухи о том, что пара рассталась. В свет Гагарина выходила с концертным директором Сергеем Сметаниным. При этом танцор перестал появляться в постах знаменитости, на ее страницах в социальных сетях. Да и свои аккаунты он временно перестал обновлять.

Но недавно Миков вновь начал публиковать кадры своих выступлений с Гагариной и, если верить друзьям певицы, вновь занял место в ее сердце.

Кроме того, кажется, возлюбленный артистки нашел себе новое призвание. Он начал создавать подкасты на тему оздоровления и психотерапии.

«Стас Миков — телесный терапевт, шаман по своей природе и по совместительству артист», — написал он на своей странице в социальной сети.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Гагарина не справилась с домашним заданием дочери в школе.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

