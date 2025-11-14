Танцор или шаман? Полина Гагарина съехалась со своим бойфрендом

Полина Гагарина стала жить под одной крышей со своим бойфрендом

Певица Полина Гагарина стала жить под одной крышей со своим возлюбленным танцором — Стасом Миковым. Об этом сообщило издание KP.RU со ссылкой на друзей исполнительницы.

По словам знакомых артистки, она воссоединилась с 35-летним танцором из собственного коллектива и решилась на серьезный шаг. Теперь возлюбленные живут вместе в шикарном особняке Гагариной в элитном закрытом поселке на Новой Риге.

О том, что исполнительница встречается с Миковым, стало известно в 2023 году. К тому моменту танцор работал с артисткой уже пять лет. Но был женат на своей коллеге Оксане Стратулат. Штамп в паспорте избранника знаменитости их не смущал, и артисты, не скрываясь, летали вместе в отпуск.

Однако этим летом появились слухи о том, что пара рассталась. В свет Гагарина выходила с концертным директором Сергеем Сметаниным. При этом танцор перестал появляться в постах знаменитости, на ее страницах в социальных сетях. Да и свои аккаунты он временно перестал обновлять.

Но недавно Миков вновь начал публиковать кадры своих выступлений с Гагариной и, если верить друзьям певицы, вновь занял место в ее сердце.

Кроме того, кажется, возлюбленный артистки нашел себе новое призвание. Он начал создавать подкасты на тему оздоровления и психотерапии.

«Стас Миков — телесный терапевт, шаман по своей природе и по совместительству артист», — написал он на своей странице в социальной сети.

