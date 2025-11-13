Ульянов отметил, что признаков подготовки США к ядерным испытаниям пока нет

Ульянов: признаков подготовки США к ядерным испытаниям пока нет

Никаких признаков того, что Соединенные Штаты готовятся к проведению ядерных испытаний, в настоящий момент нет. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24».

«Насколько я знаю, нет (признаков подготовки к ядерным испытаниям. — Прим. ред.). Никакой информации о том, что ведется подготовка в практическом плане, к нам не поступало», — сказал Ульянов, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее, 9 ноября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия и Китай не занимаются ядерными испытаниями. Он также уточнил, что президент России Владимир Путин не давал указания готовиться к ним.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, в свою очередь, призвал США предоставить четкие и подробные разъяснения своей позиции по возможному возобновлению испытаний.

До этого, 29 октября, Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону начать ядерные испытания «на равной основе». При этом глава Минэнерго США Крис Райт пояснил, что речь идет о субкритических тестах — без ядерных взрывов.

