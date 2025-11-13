Суд приговорил экс-следователя Задорина к 14 годам колонии строгого режима

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 62 0

Он обвиняется в краже изъятых ювелирных изделий и взятке в особо крупном размере.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Таганский суд Москвы признал виновным экс-замруководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Александра Задорина и назначил ему наказание в виде 14 лет колонии строгого режима. Кадрами с заседания делится 5-tv.ru.

Также его лишили права занимать должности представителя власти сроком на 11 лет. Задорин обвиняется в краже изъятых ювелирных изделий и взятке в особо крупном размере. Известно, что он получил два с половиной миллиона рублей от предпринимателя Вячеслава Дьяченко.

За эту сумму Задорин обещал помочь ему избежать уголовной ответственности за крушение самолета Cessna над Истринским водохранилищем в 2015 году. Владельцем воздушного судна являлся Дьяченко. Самолет столкнулся с вертолетом Robinson R-44, в ходе чего погибли все, кто находился на борту. Следствие считает, что Дьяченко занимался нелегальным бизнесом вместе с пилотом Cessna Михаилом Ермольчевым.

Кроме того, по данным следствия, в павильоне Vangold торгового центра «Мега Химки» в 2019 году в ходе обыска были изъяты ювелирные изделия компании «Рич лайн». Задорин распорядился поместить их в свой кабинет, запретив передавать в камеру хранения вещественных доказательств.

До вынесения приговора, в ходе прений сторон, прокурор запросил для Задорина 15 лет колонии строго режима с лишением права занимать должности представителя власти сроком на десять лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что жителя Ставрополья осудили на 20 лет за подготовку теракта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.29
-0.07 94.19
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:11
Силы ПВО за два часа уничтожили 14 украинских дронов над территорией России
19:00
В МИД Украины нахамили Орбану после его отказа давать деньги Киеву
18:46
Призрак бывшего напал на нового парня британской журналистки
18:33
Савинова стала чемпионкой многоборья «Кубка «Небесная грация» среди юниоров
18:23
Более тысячи работников Starbucks намерены провести забастовку в США
18:15
«Не все взрослые так поступают»: детям на борту парома показали порно

Сейчас читают

«Абсолютно позитивная»: Кристина Асмус о работе с Наталией Орейро
«Сердечко на секундочку остановилось»: Сафронов о том, как мама утерла нос подругам
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году