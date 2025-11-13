Суд приговорил экс-следователя Задорина к 14 годам колонии строгого режима

Таганский суд Москвы признал виновным экс-замруководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Александра Задорина и назначил ему наказание в виде 14 лет колонии строгого режима. Кадрами с заседания делится 5-tv.ru.

Также его лишили права занимать должности представителя власти сроком на 11 лет. Задорин обвиняется в краже изъятых ювелирных изделий и взятке в особо крупном размере. Известно, что он получил два с половиной миллиона рублей от предпринимателя Вячеслава Дьяченко.

За эту сумму Задорин обещал помочь ему избежать уголовной ответственности за крушение самолета Cessna над Истринским водохранилищем в 2015 году. Владельцем воздушного судна являлся Дьяченко. Самолет столкнулся с вертолетом Robinson R-44, в ходе чего погибли все, кто находился на борту. Следствие считает, что Дьяченко занимался нелегальным бизнесом вместе с пилотом Cessna Михаилом Ермольчевым.

Кроме того, по данным следствия, в павильоне Vangold торгового центра «Мега Химки» в 2019 году в ходе обыска были изъяты ювелирные изделия компании «Рич лайн». Задорин распорядился поместить их в свой кабинет, запретив передавать в камеру хранения вещественных доказательств.

До вынесения приговора, в ходе прений сторон, прокурор запросил для Задорина 15 лет колонии строго режима с лишением права занимать должности представителя власти сроком на десять лет.

