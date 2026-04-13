«Согласны» — Прокуратура о приговоре Чекалину по делу о выводе средств за рубеж

Дарья Корзина
Решение суда по уголовному делу блогера прокомментировали в надзорном ведомстве Москвы.

Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Прокуратура поддержала приговор Артему Чекалину за вывод средств за рубеж

В Москве прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры города Светлана Тарасова прокомментировала итог судебного разбирательства по делу Артема Чекалина. Об этом она заявила 5-tv.ru после оглашения приговора.

По словам представителя надзорного ведомства, суд согласился с позицией государственного обвинения и признал Чекалина виновным. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 194 миллиона рублей.

Тарасова уточнила, что ранее сторона обвинения настаивала на более крупной финансовой санкции — свыше 196 миллионов рублей, исходя из доходов за пятилетний период. Она также отмечала необходимость реального лишения свободы в рамках позиции прокуратуры.

Отдельно прокурор заявила, что ведомство поддерживает вывод суда о виновности фигуранта.

«С признанием Чекалина виновным мы согласны. Вопрос об обжаловании будет решен исключительно после получения итогового решения по уголовному делу», — заявила Тарасова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что защита Артема Чекалина, бывшего супруга блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), намерена добиваться отмены приговора, заявляя об отсутствии состава преступления. Адвокат Сергей Гуров отмечал, что сторона защиты не согласна с выводами суда.

Согласно материалам дела, Чекалин признан виновным в незаконном выводе за рубеж более 250 миллионов рублей.

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
13 апр
Вслед за Блиновской: что ждет Артема Чекалина в колонии и сможет ли он выйти по УДО
13 апр
«Невиновен»: защита Артема Чекалина обжалует приговор
13 апр
Опубликовано видео, как Артема Чекалина взяли под стражу в зале суда
13 апр
Экс-супруг Лерчек Артем Чекалин спокойно отреагировал на вынесенный приговор
13 апр
Артему Чекалину назначили штраф в 194 миллиона рублей
13 апр
Взяли под стражу в зале суда: Артему Чекалину вынесли приговор по делу о выводе денег за рубеж
13 апр
«Пришел с тяжелым сердцем»: Артем Чекалин попрощался с детьми перед приговором
13 апр
Оглашение приговора Артему Чекалину: трансляция из зала суда
11 апр
Бывший муж Лерчек попросил условный срок по делу о нелегальном выводе крупной суммы за границу
10 апр
Прокурор запросил 7,5 года колонии для бывшего мужа блогера Лерчек
Последние новости

19:45
Незаменимые помощники: почему пауков в доме лучше не убивать
19:30
Клубника против рака: как ягоды помогают бороться с онкологией
19:30
Исчезла в море: полиция арестовала мужчину, чья жена якобы выпала за борт лодки
19:15
Папа за решеткой, мама тяжело больна: какая судьба ждет детей Чекалиных
19:15
Победа над вздутием: как избавиться от метеоризма без лекарств
19:05
Как в «Пункте назначения»: 12-летнего мальчика затянуло в фильтр джакузи

Сейчас читают

Великое и ужасное: сквозь зубы, но сквозь санкции — Божена Рынска плачет
«Будет апелляция»: семья Артема Чекалина не согласна с приговором
Взяли под стражу в зале суда: Артему Чекалину вынесли приговор по делу о выводе денег за рубеж
Светлая седмица: в чем смысл каждого дня Пасхальной недели

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео