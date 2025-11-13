Захарова согласилась со словами Орбана о «военной мафии» на Украине

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 47 0

Дипломат отметила, что Зеленский и киевские власти являются инструментом в руках преступной системы.

Захарова поддержала слова Орбана о военной мафии на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Захарова: украинские коррумпированные структуры являются военной мафией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал точное определение коррупционному скандалу, который происходит на Украине, назвав его «военной мафией». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Совершенно точное определение — военная мафия. Это не только воровство денег и коррупционные связи киевского режима. Это международный конгломерат, многоголовая кровавая гидра, опутавшая планету и перекачивающая деньги из карманов налогоплательщиков в западных странах в карманы их элит», — говорится в публикации дипломата.

Кроме того, Захарова отметила, что глава киевского режима Владимир Зеленский и украинские власти являются инструментом в руках целой преступной системы. При этом Еврокомиссия (ЕК), Демократическая партия США и НАТО выступают в роли механизма и обеспечивают функционирование этой самой системы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Орбан отказался финансово помогать Украине в связи с коррупционным скандалом. Страна не потерпит «никаких финансовых требований и шантажа» со стороны Зеленского.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.29
-0.07 94.19
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:11
Силы ПВО за два часа уничтожили 14 украинских дронов над территорией России
19:00
В МИД Украины нахамили Орбану после его отказа давать деньги Киеву
18:46
Призрак бывшего напал на нового парня британской журналистки
18:33
Савинова стала чемпионкой многоборья «Кубка «Небесная грация» среди юниоров
18:23
Более тысячи работников Starbucks намерены провести забастовку в США
18:15
«Не все взрослые так поступают»: детям на борту парома показали порно

Сейчас читают

«Абсолютно позитивная»: Кристина Асмус о работе с Наталией Орейро
«Сердечко на секундочку остановилось»: Сафронов о том, как мама утерла нос подругам
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году