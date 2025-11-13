Соцсети захватил флешмоб в поддержку мальчика, с которым не поздоровались

Самый трогательный флешмоб в поддержку двухлетнего мальчика из Москвы, которого зовут Аристарх, набирает обороты в соцсетях.

Сотни пользователей со всей страны шлют ему свои приветы, записанные на видео. Поводом послужил ролик, который выложила мама малыша. Ребенок здоровается с женщиной, которая выходит из подъезда, и даже бежит за ней вдогонку. Но она молча проходит мимо. От обиды двухлетний малыш начинает плакать.

Вежливого мальчика решили поддержать пожарные, полицейские, врачи и спортсмены, представители известных брендов и наши соотечественники, которые живут за границей. Всего ролик с ребенком посмотрели уже почти пять миллионов пользователей. Его маме продолжают приходить приветы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в американском штате Калифорнии тетя и бабушка новорожденного малыша помогли появиться ему на свет.

Беременная девушка, почувствовав сильные схватки, позвонила своей матери и сестре и попросила отвезти ее в больницу. Во время движения по шоссе боли усилились и роды начались. Семья была всего в 15 минутах езды от больницы, но пришлось остановиться.

