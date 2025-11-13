«Вы имеете право»: Николай Басков вышел из себя на съемках шоу

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 31 0

От артиста попало всем!

Из-за чего Басков разозлился на шоу «Ну-ка, все вместе!»

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Николай Басков вышел из себя на съемках шоу

На съемках первого полуфинала вокального телевизионного шоу народный артист России Николай Басков неожиданно разозлился и вступил в конфликт с членами жюри. Инцидент произошел во время оценки одного из участников, сообщает 7Дней.ru.

По словам очевидцев, артист вспылил, когда эксперты не встали в поддержку участника, чье выступление, по его мнению, заслуживало большего.

«Вы ищете каких-то блох, которые на костылях, о чем вы говорите? Вы имеете право на мнение, но это делает вас совершенно неквалифицированным человеком», — заявил Басков, не скрывая раздражения.

Сцена произошла во время съемки сотого выпуска программы. Этот выпуск стал первым полуфиналом сезона, где участники боролись за выход в финал и шанс выиграть Кубок шоу и денежный приз в пять миллионов рублей.

Приглашенной звездой вечера стала заслуженная артистка России Алена Свиридова, которая исполнила свой хит и присоединилась к экспертам. Несмотря на долгий съемочный день, певица с энтузиазмом участвовала в обсуждении номеров, а ситуация с Басковым лишь добавила полуфиналу напряжения и эмоций.

22:34
