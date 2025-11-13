«Можно сделать музей»: Орейро выделила комнату в доме для подарков из России

У Наталии Орейро есть отдельная комната для подарков из России

У аргентинской актрисы и певицы Наталии Орейро есть отдельная комната, посвященная подаркам из России. Об этом она сама рассказала на пресс-конференции в рамках промо фильма «Письмо Деду Морозу».

«У меня дома огромное количество сувениров российских. Здесь и балалайка. Есть комната, в которой только русские подарки», — говорит Орейро.

Аргентинская звезда много раз была в России за последние 25 лет, и после ее концертов фанаты, как правило, одаривали ее подарками. Орейро подчеркнула, что многие из них были сделаны своими руками.

«Можно сделать музей из тех вещей, что мне подарили», — говорит она.

В ходе пресс-конференции Наталия Орейро по видеосвязи продемонстрировала огромную матрешку, которую ей подарили во время ее первого визита в Россию в 2000-м году.

«Она очень красивая», — восхищается актриса.

Одним из самых особенных и ценных подарков для Наталии стало огромное большое, сделанное вручную. На нем изображены более 20 российских городов. Актриса призналась, что не расстается с этим покрывалом и берет его с собой на съемки.

Также показа показала огромный шкаф, который буквально забит книгами, привезенными из нашей страны. В основном, там русские сказки и рассказы. На одной из полок стоят Дед Мороз и Снегурочка.

Звезда аргентинского сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро сыграла одну из главных ролей в праздничной комедии «Письмо Деду Морозу».

По сюжету ленты скучающий юрист Петр Безгулов находит старые детские письма, предназначенные главному зимнему волшебнику, и отправляет их через волшебный почтовый ящик. После чего его жизнь превращается в хаос, так как все, даже самые абсурдные желания исполняются. Среди прочих оказывается и появление Орейро — кумира его юношеских лет.

Помимо латиноамериканской знаменитости, в картине появятся и отечественные звезды: актеры Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Антон Филипенко и певец Дима Билан. Наталия Орейро прилетит в Россию 24–25 ноября, чтобы открыть официальную премьеру фильма.

