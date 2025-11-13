Дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста сделала пирсинг на пальце

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 87 0

Такой вид проколов является довольно опасным.

Дочь Ким Кардашьян сделала пирсинг на пальце

Фото: Instagram*/northwsst

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста сделала опасный пирсинг на пальце

Дочь американской модели Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста, Норт Уэст, сделала пирсинг на пальце. Подросток опубликовала соответствующие фото в своих социальных сетях.

На фото видно два украшения, вживленных прямо в кожу пальцев. Такой вид пирсинга является довольно опасным, большинство салонов не станут делать такие проколы даже 18-летним, не говоря уже о 12-летних детях.

Подписчики разделились на два лагеря: одни посчитали, что девочка так самовыражается, а другие критиковали звездную маму за то, что она позволила дочери пойти на такую процедуру.

«Вот что бывает, когда ты пытаешься быть своему ребенку лучшим другом, а не взрослым», — написал один из критиков.

Модель Ким Кардашьян вышла замуж за рэпера Канье Уэста в 2014 году, у пары четверо детей — дочери Норт и Чикаго и сыновья Сейнт и Псалм. Супруги официально развелись в марте 2023-го.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Тимоти Шаламе бросил Кайли Дженнер.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.60
-0.69 93.70
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:15
Иракли о пережитой клинической смерти: «Тьма, где ощущались сущности»
1:57
Мужчину задержали за запуск БПЛА рядом с охраняемым объектом в Ялте
1:08
Танцор или шаман? Полина Гагарина съехалась со своим бойфрендом
0:54
«В какой-то машине уехал»: отец устроившего поджог в «Авиапарке» шокирован случившемся
0:39
Силы ПВО уничтожили 34 дрона ВСУ за три часа
0:28
Желтый уровень опасности: москвичей предупредили о сильном ветре 14 ноября

Сейчас читают

За 2,5 тысячи рублей: устроивший пожар в ТЦ «Авиапарк» подросток следовал «телефонным указаниям»
В Карелии рухнул истребитель Су-30
«Страшно не подняться»: упавший на презентации робот о своем самочувствии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году