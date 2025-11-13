Неизвестный пронес бензин и устроил пожар в кинотеатре московского ТЦ «Авиапарк»

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Жуткими кадрами делятся очевидцы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Telegram/Анастасия Попова | Психолог 3.0/psy_popova; 5-tv.ru

В кинотеатре московского торгового центра “Авиапарк” 16-летний парень устроил поджог, использовав для этого канистру бензина. Об этом сообщают очевидцы.

“Оказывается, вот этот 16-летний паренек пришел с канистрой горючего и поджог зал. Его быстро скрутили и теперь ему светит восемь лет!” - отметили очевидцы в социальных сетях. 

Уточняется, что оповещения о пожарной тревоге не сработали и зрители сами узнали о том, что случилось в кинотеатре.

Одна из очевидцев рассказала, что примерно после трети фильма у них в зале отключилось видео, однако звук остался. Один из мужчин в зале покинул помещение, чтобы выяснить, что случилось. Когда он вернулся, то сообщил, что в соседнем кинозале пожар.

Позднее стало известно, что кинозал поджег 16-летний парень, который был задержан на месте. До сих пор непонятно, действовал поджигатель по своей инициативе или же его кто-то курировал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Абакане 32 человека, включая 20 детей, обратились в медицинское учреждение после посещения кинотеатра «Наутилус».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

