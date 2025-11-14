«Взлетаю на этих словах»: Баста об уникальности мюзикла «Любовь без памяти»

Мюзикл «Любовь без памяти» стал первым, на котором можно сделать предложение

Постановка «Любовь без памяти» стала первым мюзиклом, во время которого любой желающий может сделать предложение руки и сердца. Об этом заявил музыкант Василий Вакуленко, известный под сценическим именем Баста, во время беседы с корреспондентом 5-tv.ru на съемках клипа «Любовь без памяти».

«Да, конечно, пишут люди, говорят, как на концерте: „Я хочу сделать предложение“. Это первый мюзикл в мире, на котором можно делать предложения… Понимаете, какое достижение! Я прямо взлетаю на этих словах», — отметил исполнитель.

Баста признался, что пары, которые появляются, благодаря мюзиклу, потом зовут его на свои свадьбы. Музыкант отметил, что «поженил» уже больше 200 пар. Естественно, на каждом мероприятии рэпер побывать не смог из-за их большого количества.

Премьера мюзикла «Любовь без памяти» состоялась 5 октября 2025 года в «Вегас Сити Холле». Сюжет вдохновлен творческим путем Басты. Главным героем постановки стал молодой музыкант Саша, который переезжает из Ростова-на-Дону в Москву, мечтая добиться успеха в музыкальной сфере. В столице он встречает студентку Катю, которая вскоре должна отправиться в Париж. На пути к совместному счастью им предстоит преодолеть множество испытаний.

За музыкальную часть постановки отвечает сам Баста. Режиссером мюзикла стал трехкратный лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Алексей Франдетти.

