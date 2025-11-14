Во время пожара в ТЦ «Авиапарк» в Москве не сработала пожарная сигнализация

Во время пожара в кинотеатре московского торгового центра «Авиапарк» не сработала пожарная сигнализация. Об этом рассказали очевидцы.

«Кстати, что самое интересное — никаких оповещений (Не было. — Прим. Ред.), нихрена вообще: что выходите, спасайтесь, ребята, там экстренная ситуация, аккуратность соблюдайте… Просто какое-то раздолбайство от системы безопасности „Авиапарка“. Это просто ужас какой-то», — негодуют посетители кинотеатра.

О поджоге одного из залов в кинотеатре московского торгового центра «Авиапарк» стало известно вечером 13 ноября 2025 года. Злоумышленником оказался 16-летний юноша, который пронес канистру с бензином в один из залов. Парень был задержан на месте. До сих пор непонятно, действовал поджигатель по своей инициативе или же его кто-то курировал.

Очевидица рассказала о том, что примерно после трети фильма выключилось видео, но при этом остался звук. Один из мужчин покинул зал, а затем вернулся и сообщил всем присутствующим, что в соседнем зале пожар.

