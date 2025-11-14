За 2,5 тысячи рублей: устроивший пожар в ТЦ «Авиапарк» подросток следовал «телефонным указаниям»

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист Эксклюзив 242 0

Шестнадцатилетний парень пронес в зал кинотеатра канистру с бензином.

Что случилось в Авиапарке — кто поджег кинотеатр

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Устроивший пожар в ТЦ «Авиапарк» подросток следовал телефонным указаниям

Неизвестные лица были «кураторами» 16-летнего подростка, который пытался поджечь кинотеатр в московском ТРЦ «Авиапарк». Об этом сообщили в Савеловской межрайонной прокуратуре столицы.

Фото: Telegram/Анастасия Попова | Психолог 3.0/psy_popova

Ведомство взяла под контроль установление всех деталей обстоятельств случившегося. Больше никаких деталей о личности правонарушителя и его «кураторов» правоохранители не приводят.

«По предварительным данным, 16-летний подросток, следуя телефонным указаниям неизвестных, пронес в кинотеатр канистру с легковоспламеняющейся жидкость и поджег», — говорится в сообщении прокуратуры.

Уточняется, что никто от действий парня не пострадал. Известно, что он был задержан.

Сеть-владелец кинотеатра «Каро» инцидент подтвердила, однако от комментариев воздержалась.

По словам очевидцев, с которыми удалось побеседовать на месте, после задержания полиция допросила подростка. Собеседник 5-tv.ru услышал, что молодому человеку предложили вознаграждение в размере 2,5 тысячи рублей за то, чтобы он пронес в кинозал приобретенную самостоятельно канистру с бензином.

Мужчина добавил, что информацию о поджоге очевидцы получили самостоятельно, а объяснений от сотрудников ТЦ не поступало.

+4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.60
-0.69 93.70
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:15
Иракли о пережитой клинической смерти: «Тьма, где ощущались сущности»
1:57
Мужчину задержали за запуск БПЛА рядом с охраняемым объектом в Ялте
1:08
Танцор или шаман? Полина Гагарина съехалась со своим бойфрендом
0:54
«В какой-то машине уехал»: отец устроившего поджог в «Авиапарке» шокирован случившемся
0:39
Силы ПВО уничтожили 34 дрона ВСУ за три часа
0:28
Желтый уровень опасности: москвичей предупредили о сильном ветре 14 ноября

Сейчас читают

За 2,5 тысячи рублей: устроивший пожар в ТЦ «Авиапарк» подросток следовал «телефонным указаниям»
В Карелии рухнул истребитель Су-30
«Страшно не подняться»: упавший на презентации робот о своем самочувствии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году