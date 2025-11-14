Концерт Limp Bizkit в Таллине отменили из-за поддержки СВО

У лидера группы «пророссийская позиция».

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; 5-tv.ru

Симпатия к нашему президенту спровоцировала скандал в музыкальном мире. Эстонцы отменили концерт группы Limp Bizkit, который должен был пройти в Таллине.

На организаторов надавил местный МИД, вспомнив вдруг, что еще 10 лет назад Фред Дерст выходил на сцену с плакатом "Крым это Россия", а персонально о Владимире Путине высказывался как об "отличном парне, с четкими моральными принципами".

В прессе тут же обвинили во всем его бывшую жену - русскую крымчанку. Якобы с ней он жил все эти годы в "пузыре искаженной информации". Дерст ситуацию пока не комментирует, но, как он пел в одном из своих хитов - думать и выбирать сторону - он привык самостоятельно.

