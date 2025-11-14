В Госдуме предложили бороться с «хитрыми» ценниками на продукты

Эфирная новость 22 0

Из-за несоблюдения ГОСТ со стороны продавцов потребители ежегодно теряют до триллиона рублей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России готовят новые правила фасовки продовольственных товаров.

Продавцов могут обязать указывать не только цену за упаковку, но и стоимость в пересчете на килограмм, литр или десяток. Это поможет людям не переплачивать.

Причина в шринкфляции. Это когда в упаковке меньше продукта, а цена остается прежней, например, девять яиц вместо десяти.

Стандартные фасовки определяет ГОСТ, но соблюдать его никто не обязан, чем активно пользуются недобросовестные продавцы. Эксперты подсчитали, что из-за таких уловок россияне ежегодно теряют до триллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что цифры из квитанций за ЖКУ больше не будут напоминать секретные материалы. Управляющим компаниям придется объяснять жильцам, на что пошла каждая копейка и как складываются цены на коммунальные услуги. Делать это будут по единому стандарту, который уже разработал Минстрой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.60
-0.69 93.70
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:51
Генерал Попов получил автомобиль Lexus за привилегии при стройке Генштаба
10:46
В Госдуме предложили бороться с «хитрыми» ценниками на продукты
10:40
«Враги наследника, трепещите!» — Том Фелтон вернулся к роли Драко Малфоя
10:38
«Известия» дали вторую жизнь антифашистским карикатурам Бориса Ефимова
10:33
Матвиенко заявила о прогрессе в экономической сфере между РФ и Таджикистаном
10:33
Ключ ко всему: что делать при утрате мобильного номера

Сейчас читают

В Карелии рухнул истребитель Су-30
«Страшно не подняться»: упавший на презентации робот о своем самочувствии
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году