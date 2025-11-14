«Это же несправедливо»: от чего Анфиса Чехова хочет защитить артистов

Анфиса Чехова выступает за закон о защите чести и достоинства артистов

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова выступила за введение закона, защищающего знаменитостей от хейтеров. Об этом она заявила корреспонденту 5-tv.ru на Церемонии награждения премии «Этичный блог» в Госдуме РФ.

«Я бы 100% лоббировала бы закон о защите чести и достоинства артиста», — сказала Чехова.

Она уточнила, что знаменитостям так просто не прощают ошибки, даже случайные и совершенные без злого умысла. Публичные личности могут признать свою вину, извиниться и искренне понять, что были не правы в той или иной ситуации. Но часто обычные люди этого не признают и начинают травлю.

«Когда речь идет об артистах, любой человек считает в праве зайти к нему в аккаунт, где-то сказать, написать статью, оклеветать, придумать, неподтвержденные факты вставить, оскорбить. Что говорить о том, что у хейтеров просто „сдохни тварь“ — это нормально», — отмечала телеведущая.

Она подчеркнула и то, что агрессивно настроенные интернет-пользователи любят обсуждать внешность знаменитостей. При этом артистам подобные высказывания не прощают эти же люди. И в таком случае публичного человека накажут, а обычным людям такое сойдет с рук.

А фраза «ты же сам выбрал этот путь», то есть захотел стать известным, не должна быть оправданием для хейтера. Все мы люди, и если рассуждать подобным образом, то можно отменять вообще все законы, добавила Чехова.

